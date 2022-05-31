В России заметили изменение отношения Байдена к Украине Политолог Кошкин назвал признаки изменения отношения США к конфликту на Украине

Президент США Джо Байден / Фото Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Политолог Андрей Кошкин заявил, что отношение США к конфликту на Украине заметно изменилось. Об этом свидетельствует отказ Вашингтона поставлять Киеву ракетные системы залпового огня большой дальности, сообщают «Известия».

Это привело к снижению накала антироссийской риторики, отметил эксперт. Отказ Белого дома от поставок Киеву РСЗО был с оптимизмом воспринят в России.

Сходит на нет, считает Кошкин, жёсткость риторики президента Джо Байдена против России. Нечто схожее сейчас происходит и с американскими СМИ. Например, на сегодня тема преступлений украинских националистов против мирных жителей у американцев уже перестала быть табуированной.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил США «образцово-показательной истерикой», если правительство не передаст Киеву РСЗО. Также Арестович прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, что Белый дом не планирует поставлять к ракетно-зенитным комплексам ракеты большой дальности, которыми украинские военные могли обстреливать территорию России.