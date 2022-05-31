Политолог Андрей Кошкин заявил, что отношение США к конфликту на Украине заметно изменилось. Об этом свидетельствует отказ Вашингтона поставлять Киеву ракетные системы залпового огня большой дальности, сообщают «Известия».
Это привело к снижению накала антироссийской риторики, отметил эксперт. Отказ Белого дома от поставок Киеву РСЗО был с оптимизмом воспринят в России.
Сходит на нет, считает Кошкин, жёсткость риторики президента Джо Байдена против России. Нечто схожее сейчас происходит и с американскими СМИ. Например, на сегодня тема преступлений украинских националистов против мирных жителей у американцев уже перестала быть табуированной.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил США «образцово-показательной истерикой», если правительство не передаст Киеву РСЗО. Также Арестович прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, что Белый дом не планирует поставлять к ракетно-зенитным комплексам ракеты большой дальности, которыми украинские военные могли обстреливать территорию России.