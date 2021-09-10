В России впервые провели массовое ночное десантирование 600 военных

На российско-белорусских учениях «Запад — 2021», которые проходят в Псковской области, впервые провели ночью массовое десантирование военных, сообщает РИА Новости со ссылкой Минобороны РФ. В операции были задействованы более 20 самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, которые осуществляли выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4000 метров на две площадки приземления.

На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР, — говорится в сообщении.

Как отмечается, военные использовали современные комплексы навигации и приборы ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники подразделения захватили полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.

Ранее сообщалось, что на территории России и Белоруссии стартовали военные учения «Запад-2021». В учебно-боевых операциях примут участие разные рода войск Западного военного округа и корабли Балтийского флота России. В манёврах примут участие более 200 тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Индии и Армении. В ходе мероприятий будет отрабатываться взаимодействие войск в разных условиях боя.