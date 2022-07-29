В России упростят работу с частниками для создания «умных» городов и сёл

Фото: Оргкомитет «Россия-2018»

Екатеринбург

Законопроект, разрешающий муниципально-частное партнёрство в IT-проектах для цифровизации городов и сёл внесут в Госдуму. Однако, механизм окажется успешным в том случае, если появятся способы возврата вложений, пишет РБК.

В пояснительной записке сказано, что существующее законодательство запрещает заключение соглашений в муниципально-частном партнёрстве для объектов IT. При этом такие соглашения разрешены на уровне федерации или региона для привлечения внебюджетных денег на цифровизацию городского хозяйства и создания «умных» городов.

Эксперты считают, что муниципалитетам нужно дать муниципалитетов понятные, прозрачные правила участия и потоки возврата инвестиций,IT-проектов будет больше. «Цифровые концессии» окажут существенное влияние на экономическое развитие городов, считают эксперты. Однако, у большинства госслужащих на муниципальном уровне нет необходимых компетенций для написания технического задания на создание IT-продукта, на поиск источников монетизации.

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