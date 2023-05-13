В России указали на «перекалибровку» отношений ЕС с Китаем «Коммерсант»: на фоне усилий КНР по миру на Украине ЕС занялся пересмотром отношений с ней

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Страны Евросоюза решили пересмотреть отношения с Китаем из-за позиции Пекина по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет «Коммерсант». В статье отмечается, что главы МИД ЕС перешли от обвинений в адрес КНР в поставках вооружений Москве к «острожной надежде» на позитивное влияние Китая в разрешении кризиса. При этом в Брюсселе подготовили новый план взаимоотношений с Пекином, которые основываются на «сотрудничестве, конкуренции и соперничестве».

За последний месяц в восприятии места Пекина в этом конфликте на Западе произошли трансформации: от строгих призывов к Китаю не поставлять оружие РФ союзники Киева перешли к выражению осторожных надежд на позитивную роль КНР в урегулировании кризиса, — сказано в публикации.

В статье уточняется, что Европа будет корректировать свою политику в отношении Китая в зависимости от действий китайского руководства.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отношения Евросоюза и КНР не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию «уйти с Украины». По его словам, Пекин должен понять, что для Брюсселя конфликт на Украине носит экзистенциальный характер. Он добавил, что Евросоюз не сможет дружить с Китаем, пока «поведение китайцев не нравится европейцам».