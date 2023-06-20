В России указали на «необдуманность» решения ЕС из-за нового пакета санкций Постпредство РФ в Европе: решение ЕС о санкциях против третьих стран является необдуманным

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Пресс-служба постпредства России при ЕС заявила «Известиям», что разрабатывая 11-й пакет санкций, который будет включать рестрикции в отношении третьих стран, в Брюсселе не просчитали риски для самого Евросоюза. По мнению российских представителей, подобные меры могут оказать негативный эффект в экономическом и политическом плане для Европы.

Вводя еще первые санкции против России, Евросоюз по никому не понятным причинам был уверен: все третьи страны автоматически последуют за ним и откажутся от торгово-экономических отношений с нами, — сообщили изданию в пресс-службе дипмиссии РФ в Брюсселе.

Отмечается, что Брюссель планирует включить свыше 90 компаний по всему миру в новый пакет антироссийских санкций.

Ранее японское издание Nikkei Asia сообщило, что наращивание поставок российской нефти в Индию позволило предотвратить глобальный экономический кризис. По мнению обозревателей, отказ Индии от старых поставщиков неожиданно стал «спасением для Европы», освободив для нее больше нефти из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака.

До этого кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что в России возобновился рост импорта, который хотя и не вернулся пока к показателям до СВО, но значительно увеличился по сравнению с II и III кварталами прошлого года. По его словам, это приводит к росту спроса на валюту.