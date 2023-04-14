В России указали на назревающий дипломатический скандал с США Антонов: США до сих пор не выдали визу Лаврову для участия в Совбезе ООН

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в эфире Первого канала, что глава российского МИД Сергей Лавров и сопровождающие его лица до сих пор не получили визы для участия в Совбезе ООН в конце месяца. Он добавил, что вопрос о выдаче документов представителям России находится на стадии межведомственного согласования. Дипломат отметил, что американский Госдеп заранее предупредил участников российской делегации о предстоящем «холодном приеме Лаврова в США».

Нас очень волнует ситуация с визами, поскольку весь опыт работы здесь показывает, что американцы тянут до последнего момента и потом выдают визы, к сожалению, далеко не всем членам команды министра, — сказал Антонов.

Он отметил, что российские дипломаты будут следить за тем, как действия США отразятся на предстоящие мероприятия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле негативно оценили отказ выдать визу Лаврову. Он добавил, что американская сторона должна выполнять свои обязательства как страна, где располагается штаб-квартира организации.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что о встрече Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном пока не может идти речи. Как сообщил дипломат, до сих пор не решён вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН в Нью-Йорке.