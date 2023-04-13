В России указали на бессилие США Антонов: новые санкции США подтверждают их бессилие добиться отказа РФ от защиты интересов

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции Вашингтона лишь подтверждают бессилие США добиться отказа России от защиты национальных интересов, сообщает Telegram-канал российской дипмиссии. Дипломат отметил, что эти недружественные шаги не повлияют на подходы и позиции Москвы. По его словам, такие действия только нанесут урон деловой репутации Соединенных Штатов.

Судорожные попытки Вашингтона «наказать» Россию лишь подтверждают бессилие местных властей добиться отказа нашей страны от защиты жизненно важных национальных интересов, — сказал Антонов.

Он добавил, что Европа не разделяет позицию США по многим ограничительным мерам, особенно после диверсии на «Северных потоках».

Ранее Министерство торговли США внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 — из Китая. В общей сложности введены экспортные ограничения в отношении 28 организаций, включая расположенную в Екатеринбурге группу компаний «Промэлектроника», которая является одним из крупнейших поставщиков электронных компонентов в России.