Политолог: возможно военное столкновение России с Германией Политолог Сосновский: поставки Германией ракет Киеву могут вылиться в войну с РФ

Фото: 1st Sgt. Michel Sauret/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вероятные поставки Украине немецких ракет Taurus могут стать поводом для прямого военного столкновения России и Германии, считает политолог и журналист Александр Сосновский. В беседе с ИА SM.News он подчеркнул, что такое развитие событий особенно выгодно Великобритании, которая, по его словам, с 1919 года приветствует и инициирует обострение отношений между Берлином и Москвой.

Скорее всего, это такой пробный камешек. <...> Посмотреть, кто на что среагирует. Но для меня в этом вообще ничего нового не будет. Это абсолютно в духе Версальского договора, который, как мы знаем, до сих пор не исполнен в том плане, как это замышляли британцы, — заявил эксперт.

Он высказал мнение, что в планы Великобритании входит сталкивание Германии и России, которое приведет к разрушению Евросоюза и ухудшит и без того шаткое положение США. Как считает политолог, на осколках ожиданий других стран британцы «спят и видят», как получают возможность вновь обрести статус единственной мировой сверхдержавы. Однако, по мнению Сосновского, этим планам вряд ли суждено сбыться.

Ранее российская система противовоздушной обороны сбила над южной частью Азовского моря две украинские ракеты ЗРК С-200. Они были переоборудованы для поражения наземных целей.