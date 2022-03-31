В России сообщили об участии Германии в биологической программе на Украине
Постпред РФ при ООН Гатилов: Германия участвовала в биологической программе на Украине
Никита Чайка
Никита Чайка
20:48, 31 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов, сообщает РИА Новости. По его словам, в рамках немецкой программы происходило изучение в условиях Восточной Европы потенциала заболеваний, способных привести к летальному исходу, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка.
Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы, — заявил Гатилов в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению.
Он отметил, что действия Германии, которые были ранее неизвестны широкой общественности, несут такую же угрозу, как и биооружие США.
Секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Ведомство обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине.
По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.