Документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы, заявил постоянный ‎представитель России при женевском отделении ООН и других ‎международных организациях Геннадий Гатилов, сообщает РИА Новости. По его словам, в рамках немецкой программы происходило изучение в условиях Восточной Европы потенциала заболеваний, способных привести к летальному исходу, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка.

Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы, — заявил Гатилов в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению.

Он отметил, что действия Германии, которые были ранее неизвестны широкой общественности, несут такую же угрозу, как и биооружие США.

Секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Ведомство обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине.

По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.