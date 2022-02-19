В России отметили противоречия в данных разведки Великобритании и США

В России отмечают противоречия в данных разведки Великобритании и США о скоплении российских войск у границы с Украиной, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью телеканалу Sky News.Полянский отметил, что ранее западная разведка сообщала о 100 тысячах военных, затем — о 130 тысячах. Он задался вопросом, какая цифра «правдивая». Полянский также обратил внимание на концентрацию войск Украины на востоке страны.

У Украины есть 120 тысяч военных на линии разграничения в Донбассе, и они начали вчера подвергать обстрелу Донбасс, именно поэтому мы не можем быть расслабленными. Я не обвиняю их в агрессии, я обвиняю их в том, что они обстреливают мирное население в Донбассе. Это очевидно, эти данные получены не со спутников, это свидетельства очевидцев, — сказал он.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона об ответственности РФ за эскалацию вокруг Украины являются попыткой оказать давление на Москву и обесценить предложения в сфере безопасности.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Официальными лицами и СМИ неоднократно назывались даты такого «вторжения». В частности, Байден заявлял, что это произойдёт 16 февраля. Позднее американская газета Politico сообщила, что «вторжение» на Украину может начаться после 20 февраля.

Начальник Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Синенков недавно заявил, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения. Он призвал всех военнообязанных граждан прибыть в военкоматы и встать на защиту республики.