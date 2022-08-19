В России рассказали о последствиях возможных инцидентов на Запорожской АЭС Эксперт Желтоножко рассказал о последствиях возможных инцидентов на Запорожской АЭС

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Специалист в области химической и радиационной безопасности Олег Желтоножко рассказал «Известиям», что любой ядерный инцидент на Запорожской АЭС будут раскручивать западные СМИ и политики. Он пояснил, что украинские подразделения РХБЗ могут разбросать радиоактивные элементы в нужные места, а затем обвинить Россию в сокрытии аварии на станции. По его словам, любое воздействие на саму АЭС слишком рискованно, так как последствия могу оказаться крайне непредсказуемыми.

Сейчас они испытывают несколько способов технологического воздействия. На АЭС, как и на любом большом и сложном технологическом объекте, есть уязвимые места, — добавил Желтоножко.

Эксперт уверен, что западные страны поддерживают сценарий подлога и являются кураторами подобной операции.

В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара ранее сообщили о начале массированного обстрела города со стороны позиций ВСУ. Представители властей отметили, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры. Факт обстрела подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Отмечается, что огонь был открыт с 22:50 по местному времени (совпадает с московским).