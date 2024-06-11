В РФ рассказали, как США мстят талибам за проигрыш в Афганистане Кабулов: США спонсируют террористов в попытке отомстить талибам за Афганистан

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Правительство США в попытках отомстить движению «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) за проигрыш в Афганистане спонсируют некоторые террористические организации, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его мнению, при помощи финансирования Вашингтон хочет нанести ущерб талибам.

Во-первых, англосаксы <...> используя возможности своих разведслужб и других прокси спонсируют <...> террористические организации <...>, стараясь таким образом нанести ущерб талибам, пытаясь заставить их подчиниться своей воле. Они не смирились с проигрышем и своим бегством из Афганистана и стараются разными способами отомстить за этот позор, — подчеркнул дипломат.

Ранее В МИД России отказались назвать сроки исключения движения «Талибан» из списка запрещенных организаций. Как уточнил Кабулов, решение по этому поводу должен принять президент РФ Владимир Путин.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что Соединенные Штаты ни сегодня, ни в обозримом будущем не планируют признавать талибов. По его словам, Вашингтон не сможет рассматривать движение как официальное руководство Афганистана.