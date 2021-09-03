В России рассказали, чем США откупились от талибов

Обозреватель Игорь Литовкин предположил, чем США купили себе «безболезненный» выход из Афганистана. Объём брошенного американцами оружия, которое в итоге досталось движению «Талибан» (организация запрещена в России), может указывать на сговор между Вашингтоном и боевиками, пишет ТАСС.

Боюсь предположить, не стало ли оружие, оставленное на базах, откупной за беспрепятственный выход из страны? — рассуждает обозреватель.

Литовкин также отмечает, что генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко незадолго до начала активных боевых действий талибов против правительства в Кабуле сделал любопытный анонс. По словам чиновника из США, финансирование и обслуживание старого лётного парка афганских ВВС, состоящих из российских вертолётов, заканчивается в 2022 году. Это может свидетельствовать о заблаговременной подготовке Соединёнными Штатами «слива» авиатехники собственного производства, на которой лётчики ВВС Афганистана летать не могут. Вся американская воздушная техника, которой так и не смогли воспользоваться военные Афганистана, была брошена в Кабуле и в итоге досталась талибам.

Ранее сообщалось, что американские военные заключили тайный договор с боевиками «Талибана». Суть сделки в том, что террористы сопроводят граждан США до «тайных ворот» аэропорта Кабула и обеспечат американцам безопасность.