В России раскрыли истинную цель польских наемников на Украине Военный эксперт Бартош: польские наемники пришли на Украину, чтобы захватить территорию

Фото: Doris Heimann / dpa / Global Look Press

Военный эксперт Александр Бартош рассказал URA.RU, что польские наемники пришли в ВСУ не для поддержки Украины, а чтобы вернуть свои территории. Он добавил, что на Украине прекрасно понимают, что поляки «пришли не для защиты демократии». По его словам, польские СМИ уже начали демонстрировать карты, на которых Львов является частью Польши.

Украинцы прекрасно понимают, что поляки пришли вовсе не для защиты демократии их страны, а преследуя свои собственные цели. А именно — оккупировать часть территории на западе Украины, которую они считают почему-то исторически своими землями, и установить там свою власть, — сказал Бартош.

Он отметил, что в Польше всегда пренебрежительно относились к украинцам. Эксперт заявил, что Зеленский вынужден обращаться к полякам за помощью, обещая им определенные преимущества на Украине.

В начале января заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ оставили их. Он добавил, что на один из сложнейших участков фронта для украинской армии были брошены более 120 наемников из Польши. В приведенных радиопереговорах сообщалось, что ВСУ бьют по позициям своих солдат.