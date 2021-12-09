В России призвали США и Израиль к сдержанности

Израиль и США готовятся провести военные учения, направленные на подготовку противодействия Ирану. В связи с этим МИД России призвал Тель-Авив и Вашингтон к сдержанности. Об этом заявил РИА Новости замглавы российского ведомства Сергей Рябков.

Любое мероприятие учебно-тренировочного характера в столь взрывоопасном регионе несёт риск того, что оно может перерасти в дальнейшее осложнение. Это не нужно. Сейчас важно проявлять сдержанность и фокусироваться на содействии переговорному процессу, который после долгой паузы возобновился в Вене, — цитирует его агентство.

Накануне западные СМИ со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщили, что министры обороны США и Израиля могут обсудить проведение совместных военных учений, направленных на подготовку противодействия Ирану. По словам Рябкова, в Москве не удивлены планами двух союзных друг другу стран проводить учения, однако это фактор дестабилизации на Ближнем Востоке.

Ранее The Wall Street Journal назвала вероятный срыв переговоров по ядерной проблеме Ирана потенциально опасным с точки зрения возникновения военного конфликта. Причиной тому может стать агрессивная позиция ближневосточной страны.