В России предупредили НАТО о рисках новой мировой войны Володин: фашистская идеология НАТО может привести к новой мировой войне

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Для руководства стран НАТО стала нормой фашистская идеология, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что это опасный путь, который может привести к новой мировой войне.

Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне, — отметил Володин.

Он призвал не забывать о мужестве и героизме советских солдат и офицеров, так как «спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову». Володин добавил, что необходимо сделать все, чтобы не разразилась новая мировая война.

Ранее издание Global Times сообщило, что Североатлантический альянс проводит самые масштабные за десятилетие учения из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте. В материале утверждается, что НАТО как «организатор кризиса» решила оказать давление на Россию.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее в ходе брифинга заявила, что членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на безопасности в регионе. Она добавила, что вступление страны в Альянс не усилит чувство защищенности у шведов.