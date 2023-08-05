В России спрогнозировали, какую участь США готовят для Тайваня Володин: Вашингтон готовит Тайваню участь Украины

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Тайвань

Украина не оправдала ожиданий США, и они перед риском утраты гегемонии ищут спасения в новом конфликте, который может разгореться на Тайване, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, президенту США Джо Байдену это необходимо для того, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США.

Киевский режим не оправдал ожиданий Вашингтона. <...> Перед риском утраты гегемонии ищут спасения в новом конфликте. <...> Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США, — написал Володин.

По его мнению, по этой причине руководство США разжигало войны в ряде стран, в том числе в Афганистане, Ираке, на Украине. Он отметил, что Вашингтон делает все, чтобы Тайвань стал анти-Китаем.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден намерен попросить конгресс оплатить оружие для Тайваня из бюджета для Украины. Такое решение американский лидер принял из-за растущих угроз со стороны Китая. Белый дом может представить запрос в этом месяце. При этом отмечается, что в случае одобрения Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США.