https://static.news.ru/photo/b1ed0b54-5e11-11ea-aa8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Двадцатый Век Фокс СНГ»

США и их союзники по НАТО близки к тому, чтобы разместить оружейные компоненты в космосе. Об этом заявили в МИД РФ.

Отмечается, что в странах НАТО всё чаще идёт речь о возможности силовых действий в космическом пространстве.

Не исключено, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями того, как в космосе появятся уже оружейные компоненты американского потенциала, — цитирует ТАСС директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.

По его словам, это «очень опасный сценарий». Он добавил, что Москва будет дальше предпринимать все усилия, чтобы предотвратить такое развитие событий, поскольку это вызовет гонку вооружений в космосе.

Ранее News.ru писал, что в июне 2019 года министры обороны стран — членов НАТО утвердили военно-космическую концепцию блока. По словам генсека Йенса Столтенберга, она носит исключительно оборонный характер и направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций и выявление запуска ракет