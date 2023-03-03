В России подсказали ВСУ, куда бежать из Артемовска Военный эксперт Марочко: ВСУ отступят из Артемовска на запад в сторону пункта Часов Яр

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал URA.RU, что при отступлении из Артемовска ВСУ пойдут в Часов Яр, где у них находится вторая линия обороны. Он отметил, что у украинских военных не так много вариантов в этом вопросе. Он при этом подчеркнул, что у ВСУ невыгодные позиции на севере и юге от Артемовска.

Путь отступления из Артемовска для украинских войск в принципе немногогранен. Не так уж много у них вариантов. По сути, они будут отступать на запад. В тот же самый Часов Яр, где у них располагается вторая линия обороны. Им нужно вернуться на ранее подготовленные позиции, — сказал Марочко.

Собеседник агентства при этом не назвал сроки отступления украинских военных.

Ранее стало известно, что сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу Минобороны Украины по причине срыва плана по мобилизации. Военное руководство Украины обвинило военкомов в «крайне вялом» процессе призыва, который занял больше планируемого времени. Источник РИА Новости сообщил, что в настоящее время остальные сотрудники военкоматов перешли к более радикальным методам. По его словам, они перестали бояться видео, которые снимают украинцы, и продолжают насильно затаскивать людей в автобусы.