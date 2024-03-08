В России ответили Трампу на его версию начала СВО на Украине Политолог Лидовский: СВО началась из-за подготовки США к нападению на Донбасс

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской считает ошибочной точку зрения экс-президента США Дональда Трампа о том, что глава российского государства Владимир Путин начал спецоперацию на Украине из-за неуважения к нынешнему главе США Джо Байдену. В беседе с NEWS.ru Лидовский пояснил, что СВО началась из-за подготовки администрации Байдена к нападению на Донбасс и Крым.

Байден сделал ставку на боевые действия. Госпереворот в 2014 году на Украине осуществила как раз команда Байдена <...> Милитаристский угар Украины финансировали как раз сторонники Байдена. При Трампе с этим было потише, — сказал он.

Политолог подчеркнул, что с приходом Байдена к власти Вашингтон значительно нарастил военную поддержку Украины и подтолкнул эту страну к нападению.

Вопрос не в уважении к Байдену, он повел себя как человек, которому наплевать на жизни людей, на международное право, на интересы России, — заключил собеседник.

Ранее Байден в ходе ежегодного обращения к конгрессу призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине. Он также обратился к Путину, заявив, что американцы «не отступят и не прогнутся» в конфликте на Украине. В свою очередь Трамп назвал ежегодное обращение президента Байдена позором для всей Америки.