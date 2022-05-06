В России отвергли обвинения в провоцировании продовольственного кризиса Антонов: Россия не провоцировала глобальный продовольственный кризис

Фото Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает обвинения в провоцировании глобального продовольственного кризиса. По его словам, ограничение экспортных возможностей возникло из-за западных санкций, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на её возможностях осуществлять экспорт различных товаров. Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчётов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора, — объяснил дипломат.

Он добавил, что даже в таких условиях Россия будет выполнять свои международные обязательства, которые касаются сельхозпродукции, удобрений и энергоносителей. В США, по его мнению, опять «передёргивают», обвиняя Россию.

Отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчёты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников, — указал Антонов.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш заявил: необходимо реинтегрировать в мировые рынки продукты и удобрения из России, Белоруссии и с Украины. Такие шаги позволят решить проблему продовольственной безопасности в мире, отметил он на заседании Совбеза ООН. Гутерриш пообещал сделать всё, чтобы данные шаги были сделаны.