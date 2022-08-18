В России оценили здоровье Байдена Врач Мышков заявил о серьезных проблемах со здоровьем у президента США Байдена

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Джо Байден

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков заявил, что в организме президента США Джо Байдена, вероятно, имеется какой-то воспалительный процесс после того, как он переболел коронавирусом. Эксперт добавил, что у главы государства проявляются признаки болезни Альцгеймера. По его словам, хозяин Белого дома не может справится с последствиями коронавируса, пишет URA.RU.

Перед тем как садиться в кресло, он снимает маску и кашляет. Это говорит о том, что у президента есть какой-то воспалительный процесс в трахее, бронхиальном дереве или в легочной ткани, — рассказал Мышков.

Специалист добавил, что болезнь окончательно пошатнула психику Байдена.

Член палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Кэролин Малони ранее заявила, что президент США Джо Байден не должен переизбираться на второй срок. Она также указала, что глава государства даже не будет участвовать в президентской гонке. Кроме того, представитель Демократической партии США выступила за дальнейшую поддержку Украины в военном конфликте с Россией. По словам Малони, она также нашла и исключила единственную «лазейку» в законопроекте о материальной помощи Киеву, чем она очень гордится.