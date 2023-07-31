В России оценили перспективы вывода ядерного оружия США из Европы Политолог Кошкин исключил вероятность вывода США своего ядерного оружия из Европы

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Вероятность того, что США выведут свое ядерное оружие из Европы, исключена, заявил в беседе с «360» заведующий кафедрой политического анализа и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он отметил, что именно ядерное оружие позволяет Штатам «держаться» за Европу.

США никогда на это не пойдут, потому что те точки, где они бросили свой ядерный якорь, позволяют держаться за Европу. Они никогда эти ядерные якоря не уберут, — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что западные СМИ при этом выставляют ситуацию таким образом, что Россия, размещая свое ТЯО на территории Белоруссии, является «единственным источником зла», а американского оружия в Европе как будто и не существует. Между тем, по экспертной оценке, число американских ядерных бомб в Европе и Турции составляет порядка 150-200 единиц, это бомбы типа В-61 суммарной мощностью 18 мегатонн. При этом, по его словам, ядерное оружие США в Европе не имеет цели обеспечения безопасности Старого Света.

Никогда они это не уберут. Исключено. Но с помощью информационной игры США хотят акцентировать больше внимания и показать, что Россия — агрессор с ядерным оружием, — отметил Кошкин.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что о гипотетическом выводе российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии можно будет говорить лишь при условии, что США и НАТО откажутся от деструктивного курса в отношении России, а также выведут из Европы американское ядерное оружие.