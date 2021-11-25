В МИД РФ оценили перспективы восстановления дипотношений с Грузией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подход Москвы к отношениям с Тбилиси определяется тем, что они были разорваны не по инициативе российской стороны. Так дипломат, отвечая на вопрос NEWS.ru, прокомментировала заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили об отсутствии условий для прямых контактов с Москвой.

Не Россия разрывала дипломатические отношения с Грузией. Это была инициатива [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Этим и определяется наш подход по данному вопросу, — заявила Захарова.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее сообщил, что для прямых контактов с руководством России пока нет условий, это не должна быть «встреча ради встречи». Он подчеркнул, что в данном вопросе каждая страна должна исходить из своих национальных интересов, в том числе и Грузия.

Ранее Тбилиси отказался от участия в инициативе «платформы шести» по урегулированию ситуации на Южном Кавказе из-за России. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани отметил, что уже сообщил о позиции своей страны Баку и Анкаре, которые являются инициаторами создания данного механизма регионального сотрудничества.