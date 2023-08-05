В России оценили начавшиеся в Саудовской Аравии переговоры по Украине Депутат ГД Новиков назвал переговоры по Украине в Джидде мозговым штурмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начавшиеся в саудовской Джидде в субботу переговоры по Украине можно оценивать как мозговой штурм, заявил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, будет неплохо, если во время обсуждений каждый участник сможет сформулировать свою позицию. Однако без участия России, как он считает, такие инициативы не могут гарантировать какие-либо договоренности.

Если участники этих обсуждений смогут благодаря состоявшемуся разговору сформулировать свои позиции, наверное, эти позиции для всех будут выглядеть более четко, прозрачно и понятно. Само по себе это неплохо, — сказал Новиков.

Ранее стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине в августе. По данным западных СМИ, участие в переговорах должны принять высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, но России в их числе нет. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии. Он отметил, что любые попытки содействовать мирному урегулированию на Украине достойны положительной оценки. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что украинские власти не хотят мира и не могут его хотеть, пока коллективный Запад использует их в войне против России.