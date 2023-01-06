В России оценили будущее отношений с США «Коммерсант»: Россия и США заморозили отношения, но сохранили каналы коммуникации

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Обозреватель газеты «Коммерсант» Алексей Забродин в своей статье написал, что в прошлом году дипломатические отношения США и России оказались практически полностью заморожены, но некоторые каналы связи были сохранены. Журналист отметил, что контакты двух стран свелись к одной задаче — не допустить «сползания» в прямой конфликт. Несмотря на напряженность в отношениях двух стран, добавил автор материала, Россия и США провели два обмена заключенными.

Контакты между крупнейшими ядерными державами спустились на уровень представителей спецслужб и военных ведомств, задача которых была не распутать клубок проблем в двусторонних отношениях, а скорее не допустить сползания в прямой конфликт, — написал Забродин.

В публикации сказано, что будущее отношений Москвы и Вашингтона «неразрывно связано с развитием конфликта на Украине».

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале ранее заявил, что президент США Джо Байден подтвердил, что Запад воюет с Россией с помощью Украины. Так парламентарий прокомментировал слова хозяина Белого дома, который призвал усилить западную поддержку Украине поставками военной техникой для противостояния России. Подписчики согласились с мнением политика и добавили, что не следует больше вести переговоры с представителями США.