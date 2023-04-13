В России объяснили прием Финляндии в НАТО Грушко: прием Финляндии в НАТО является подпиткой милитаристских амбиций Альянса на Севере

Фото: Antti Hämäläinen / www.imago-images.de / Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал «Известиям», что прием Финляндии в НАТО будет «подпитывать милитаристские амбиции Альянса на Севере и в Арктической зоне». По его словам, эти действия подрывают саму основу для международного сотрудничества на конструктивной основе в этих регионах. Он подчеркнул, что Россия будет внимательно следить за изменением конфигурации сил на территории Финляндии.

Это серьезное ухудшение региональной и общеевропейской безопасности <...>. Прием Финляндии в Альянс будет «подпитывать милитаристские амбиции НАТО на Севере и в Арктической зоне, подрывая саму основу для международного сотрудничества на конструктивной основе в этих регионах, — сказал Грушко.

Он отметил, что Россия должна укрепить оборонительную инфраструктуру на границе с Финляндией. Дипломат при этом уточнил, что это не одномоментный процесс.

Ранее бывший советник экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что Североатлантический альянс должен начать глобальное расширение, чтобы разрушить «ось Россия — Китай». По его словам, для этих целей НАТО должно пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока.