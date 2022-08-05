В Минобороны РФ объяснили подозрения в адрес США в распространении COVID-19 «Известия»: начальник РХБЗ ВС РФ объяснил подозрения в адрес США в распространении COVID

Фото: engineering.tamu.edu

В Министерстве обороны России рассматривается возможность причастности к возникновению и распространению коронавируса COVID-19, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Военный указал на ряд косвенных доказательств, а также на найденные в ходе специальной операции на Украине документы, которые свидетельствуют о том, что с 2019 года USAID и её основной подрядчик — компания «Лабиринт Украина» — принимают участие в военно-биологической программе США, пишут «Известия».

По словам начальника РХБЗ ВС РФ, из-за неравномерности распределения по миру, а также нехарактерной генной изменчивости штаммов, создаётся впечатление, что пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых вариантов вируса в том или ином регионе. Он назвал два варианта, которые рассматриваются в качестве основных.

Первый, что это «лайт-версия» боевого вируса, который выпустили в Китае, подальше от основных центров западной цивилизации. Это было сделано для того, чтобы посмотреть на последствия. Второй — непреднамеренная утечка из лаборатории, — рассказал Кириллов.

Он пояснил, что нулевой пациент так и не был найден, а процесс передачи вируса через продукты не был доказан. Генерал-лейтенант признался, что для создания подобного вируса требуются современные технологии, высококвалифицированные специалисты и хорошее финансирование, что также косвенно может свидетельствовать об участии американских лабораторий.

Вирусолог Павел Волчков ранее заявил, что при идущем в данный момент подъёме заболеваемости COVID-19 люди чаще всего испытывают типичные ОРВИ-симптомы, среди которых боль в горле, отёк и насморк. Эксперт при этом уточнил, что при более тяжёлом течении болезни может быть высокая температура. Он добавил, что подобные симптомы проявляются у людей, которые либо болели, либо проходили вакцинацию.