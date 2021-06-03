В России объяснили, почему Асаду не надо прививаться «Спутником V»

Президент Сирии Башар Асад уже переболел коронавирусной инфекцией нового типа. Поэтому ему не надо проходить вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Он поделился данной информацией на полях Петербургского международного экономического форума, передаёт ТАСС.
До этого в СМИ появилась информация, что сирийский лидер привился от коронавирусной инфекции российской вакциной.
Президент Асад переболел, ему прививаться российской вакциной не надо, — объяснил Богданов.
Политик сообщил о заражении 8 марта. Он изолировался вместе с женой. Уже 30 марта Асад вернулся к работе в обычном режиме.
Ранее посол Сирии в Москве Рияд Хаддад сказал, что у президента высокие антитела, поэтому ему не нужно прививаться от коронавируса.
По словам дипломата, первая партия «Спутника V» была поставлена в Сирию. Сначала препарат использовали для вакцинации первых лиц страны и врачей, а теперь прививка стал доступна для граждан. Российский препарат был зарегистрирован в Сирии 22 февраля. После этого его стало можно использовать на территории страны.
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