В России обвинили МВФ в спонсировании терроризма Можин: помощь Украине со стороны МВФ является прямым финансированием терроризма

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Международный валютный фонд, оказывая финансовую поддержку Украине, напрямую занимается спонсированием терроризма, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. По его словам, из-за помощи Киеву прироста средств в спецучреждении ООН не происходит.

Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма, о чем я неоднократно заявлял на заседаниях совета директоров, — отметил Можин, добавив, что кредиты МВФ позволяют Киеву гасить старые займы.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд потребовал от Украины продать два государственных банка. Речь шла о Сенс-банке и Укргазбанке. Для реализации этого решения Киеву было необходимо пересмотреть законопроект о приватизации кредитно-денежных организаций. Его планировали представить депутатам Верховной рады в мае.

Кроме того, в МВФ напомнили украинским властям, что страна должна выплатить долг в размере $2,9 млрд. В следующие семь лет от государства ждут еще $11,5 млрд в рамках покрытия займов. При этом уточнялось, что Украина является третьим крупнейшим должником МВФ. Сумма выплат Международному валютному фонду изменяется в зависимости от доходов страны, констатировали в организации.