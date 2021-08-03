Россия обвинила ЕС в политизации вопроса признания вакцин

Евросоюз политизирует вопрос признания российских вакцин, не исключено, что за этим стоит фармакологическое лобби. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.

Дипломат отметил, что Запад политизирует не только вопрос производства вакцин от коронавируса, но и всё, что связано с Россией.

Вместо того чтобы мировому сообществу объединиться и сотрудничать, мы столкнулись со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией, — подчеркнул Чижов.

Дипломат обратил внимание, что, помимо всего прочего, также имеет место и коммерческий интерес мировых фармакологических, фармацевтических гигантов, влияние которых в мировой экономике за последнее десятилетие стало огромным. Он отметил, что Россия, помимо вакцины, предлагает технологию её производства странам, которые смогут наладить этот процесс, и напомнил, что российские препараты уже производятся в других странах.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает против политизации всего, что связано с вакцинацией от коронавирусной инфекции.