Россия обвинила ЕС в политизации вопроса признания вакцин
Сона Рустамова
Сона Рустамова
08:38, 04 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Евросоюз политизирует вопрос признания российских вакцин, не исключено, что за этим стоит фармакологическое лобби. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.
Дипломат отметил, что Запад политизирует не только вопрос производства вакцин от коронавируса, но и всё, что связано с Россией.
Вместо того чтобы мировому сообществу объединиться и сотрудничать, мы столкнулись со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией, — подчеркнул Чижов.
Дипломат обратил внимание, что, помимо всего прочего, также имеет место и коммерческий интерес мировых фармакологических, фармацевтических гигантов, влияние которых в мировой экономике за последнее десятилетие стало огромным. Он отметил, что Россия, помимо вакцины, предлагает технологию её производства странам, которые смогут наладить этот процесс, и напомнил, что российские препараты уже производятся в других странах.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает против политизации всего, что связано с вакцинацией от коронавирусной инфекции.