В России назвали вероятный итог расследования взрывов на «Северных потоках» Аналитик Юшков: расследование диверсии на «Северных потоках» будет затягиваться

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Расследование взрывов на «Северных потоках» будут затягивать — это делается для того, чтобы не называть предполагаемых инициаторов диверсии, такой прогноз в разговоре с Lenta.ru дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. По его словам, о том, кто и как решился на этот шаг, общество сможет узнать только через несколько лет из рассекреченных материалов.

Вероятно, расследование будут всячески затягивать и ничего нового мы долгое время не увидим. К тому же европейцы понимают, что и сама Россия теряет интерес к «Северным потокам», сосредотачивая внимание на проекте турецкого газового хаба, — заметил Юшков.

Аналитик добавил, что «сенсационных разоблачений» ждать не стоит. При этом он отметил, что подтверждение прокуратуры Швеции факта диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это «просто конкретизация того, что было известно с самого начала, что имел место теракт».

По мнению Юшкова, ключевым моментом в расследовании будет установление состава взрывчатых веществ, обнаруженных на месте случившегося. По его словам, с помощью анализа можно будет сузить круг подозреваемых, поскольку выяснится, какое вещество использовалось и кому принадлежит.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Позднее Швеция завершила расследование на месте утечек из газопроводов. Его предварительные результаты подтвердили, что причиной ЧП стала диверсия.