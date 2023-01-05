В России назвали самого успешного мирового политика 2022 года «Коммерсант»: Запад и Восток попали в зависимость от президента Турции Эрдогана

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Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана можно назвать самым успешным мировым политиком по итогам 2022 года, так как Запад попал под его зависимость, пишет «Коммерсант». В статье также указывается на роль Турции в Ближневосточном регионе. Отмечается, что с появлением новых санкций против России, помогающая их обходить Турция извлекает от этого все больше выгоды. Автор материала добавил, что одним из главных успехов Анкары является создание газового хаба.

Президента Турции можно назвать самым успешным мировым политиком 2022 года <...>. Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить, — сказано в публикации.

Еще одним достижением Эрдогана издание называет заключенную в Стамбуле зерновую сделку.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за дружбы с Россией. Он добавил, что в случае победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в июне следует поднять вопрос о членстве страны в Альянсе. По его словам, Анкара до сих пор не выразила готовность занять жесткую антироссийскую позицию. Бывший соратник Трампа отметил, что в случае недопонимания между Киевом и Западными странами в следующие 12 месяцев негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами конфликта.