Коллективный Запад уже совершил те ошибки, которые нельзя было совершать, а также предался всем предрассудкам, которые нельзя было совершать, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова британского премьера Бориса Джонсона о пересечении Владимиром Путиным «красной линии», сообщили РИА Новости. Песков также обвинил Джонсона в активном участии в русофобской гонке.

Что касается Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведёт никого на Олимп<...> а наоборот, приведёт к внешнеполитическому тупику, — заявил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западным странам необходимо продолжать усиливать давление на Россию в экономическом плане. Он также предложил затронуть золотой резерв РФ. Помимо этого, Джонсон предлагает ограничить России доступ к SWIFT и в очередной раз предоставить Украине дополнительную военную поддержку.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.