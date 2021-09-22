В МИД назвали произволом отказ США выдать визу Слуцкому
Александр Чеков
Александр Чеков
18:34, 22 сентября 2021
Леонид СлуцкийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Отказ США предоставить визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН является злоупотреблением привилегиями, манипуляциями и давлением. Об этом говорится в заявлении МИД России.
США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт, — говорится в сообщении.
В МИД России напомнили американской стороне, что по соглашению о размещении штаб-квартиры ООН на американской территории, действующему с 1947 года, Вашингтон взял на себя обязательство обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств.
Москва пообещала не оставлять действия Вашингтона без должной реакции.
В феврале 2020 года стало известно, что США не выдали визу российскому дипломату Константину Воронцову. По этой причине комиссия ООН по разоружению перенесла начало своей ежегодной сессии на 10 дней. В этот день должно было состояться первое организационное заседание комиссии, на котором предполагалось избрать её председателя, однако ни одна страна не стала возражать из-за переноса.