В МИД назвали произволом отказ США выдать визу Слуцкому

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Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который находится под домашним арестом в Минске со своей подругой, россиянкой Софией Сапегой, общается с родителями через соцсети раз в два дня. Об этом рассказала его мать Наталья Протасевич изданию «Наша Нiва».

По её словам, они могут поинтересоваться самочувствием сына и обсудить с ним какие-то общие бытовые темы в Telegram. Вопросы, на которые ему нельзя отвечать, он просто игнорирует. Она добавила, что...