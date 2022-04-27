В России назвали план действий на случай вступления Финляндии в НАТО Депутат ГД Новиков назвал план действий России на случай вступления Финляндии в НАТО

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Первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что Россия может пересмотреть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае её вступления в НАТО. Канал соединяет сеть Сайменских озёр с Финским заливом и считается важнейшей транспортной артерией страны. Хельсинки заключил с Москвой долгосрочный договор аренды российской части канала до 2063 года.

По мере ухудшения отношений России с какой-либо страной договоры, заключённые в период благожелательных отношений и имевшие смыслы в этой связи, могут пересматриваться, — рассказал Новиков.

О вступлении Финляндии и Швеции в НАТО может быть объявлено 16 мая, в этот день в Стокгольме пройдёт встреча лидеров двух стран.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что победы в ядерной войне не может быть. Она призвала смягчить риторику по этому вопросу. Представитель американского лидера добавила, что главная цель США — недопущение эскалации разговорами о ядерной войне. Она также отметила, что Вашингтон в условиях отказа от российских энергоресурсов обратился к азиатским партнёрам с просьбой увеличить поставки природного газа в Европу.