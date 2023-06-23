В России назвали новое направление контрнаступления ВСУ Военэксперт Леонков: ВСУ могут сменить направление удара на районы обмеления Каховской ГЭС

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что украинские военные подразделения в настоящее время пересматривают планы своего контрнаступления. Специалист пояснил, что ВСУ доукомплектовываются и подвозят новые средства вооружения. По его словам, будет пересмотрено направление удара, например, украинские военные могут выбрать район Каховской ГЭС из-за обмеления значительного числа территорий.

Скорее всего, это и будет направление основного удара. Остальные будут отвлекающими. Но они еще полезут, им нужен результат. Наши войска готовились и готовятся к их ударам, — сказал Леонков.

Он при этом назвал «подозрительными» события с разрушением дамбы самой станции.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак ВСУ, которые те предприняли в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении. Были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В результате отражения атаки на населенный пункт Пятихатки российские силы уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу украинских войск.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкое на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. По его словам, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава, все попытки наступления были подавлены.