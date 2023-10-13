В России назвали недопустимым выход Турции к Каспию Политолог Аватков: выход Турции к Каспию не соответствует интересам России

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стабильность на Южном Кавказе исключительно важна для России, поэтому геополитические изменения, которые могут привести к получению Турцией выхода к Каспийскому морю, противоречат российским интересам, заявил в беседе с ИА SM.News доктор политических наук Владимир Аватков. Он подчеркнул, что отношения Москвы с Анкарой, Тегераном, Баку, Ереваном и Тбилиси не должны развиваться ценой сокращения российского присутствия и влияния в этом регионе.

Вопросы выхода Турции на Каспий, вопросы возможности слияния по этой линии Турции и Азербайджана в интересах Турецкой Республики — это недопустимо с точки зрения интересов России. Пока у власти в Азербайджане находится нынешняя правящая элита, это недопустимо и с точки зрения Азербайджана. Но мы должны учитывать все возможные сценарии, которые могут быть, — пояснил эксперт.

По словам политолога, Россия заинтересована в нормальной экономической кооперации на фоне стабильности и отсутствия конфликтов в Закавказье, а также в уменьшении влияния на Каспийский регион держав, не имеющих к нему отношения.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся вечером 10 октября.