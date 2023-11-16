В России назвали главную помеху для саммита АТЭС в Сан-Франциско Политолог Колчин: противоречия между Западом и Азией осложнили саммит АТЭС

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Джо Байден и Си Цзиньпин

Ход саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско осложняется ростом противоречий между государствами Азии и Западом, заявил в беседе с «360» политолог Петр Колчин. По его словам, переговоры лидеров Китая и США, ставшие главным событием форума, скорее всего, не дадут каких-либо серьезных результатов.

Государства Азии все теснее и сильнее сотрудничают с Китаем и Россией и видят в них своих приоритетных партнеров, а не Соединенные Штаты, которые за последние годы растеряли авторитет и доверие, — высказал мнение эксперт.

Он отметил, что основными темами обсуждения на саммите будут вопросы экономики, однако участники не обойдут вниманием и конфликт на Ближнем Востоке, украинский кризис, а также напряженность вокруг Тайваня.

Что касается встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, то она не станет прорывом в натянутых отношениях двух стран, считает политолог. По его мнению, Китай не отступит ни дюйма от своих позиций, в то время как Соединенные Штаты «просто не готовы» к компромиссам.

Сама политика Джо Байдена, который то обвиняет Китай в диктатуре, то говорит, что у Пекина большие проблемы, не способствует нормализации взаимоотношений. Китай ориентируется на взаимодействие с другими странами — это Россия, это страны БРИКС, и в ближней, и в дальней перспективе, — подчеркнул Колчин.

Ранее президент США Джо Байден вновь назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором спустя несколько часов после рукопожатия на саммите АТЭС. Высказывание в адрес китайского лидера хозяин Белого дома сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с ним.