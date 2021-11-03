В России назвали единственный шанс выжить для Украины

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал единственный способ выживания Украины. По его словам, украинскому президенту следовало бы наладить отношения с Москвой вместо того, чтобы строить планы на случай конфликта, передаёт РИА Новости.

Касательно всех этих планов, они должны строить план другой, который мог бы способствовать реализации Минских соглашений. Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны, — сказал Шхагошев.

Комментируя заявление внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев разработал план оборонной операции на случай полномасштабного военного конфликта с Москвой, Шхагошев отметил, что Зеленскому стоило бы привлекать в свою команду более здравомыслящих политиков.

Человек, который говорит о планах, и он внештатный сотрудник, — видимо, хочет стать штатным. Собственно говоря, офис, ещё и внештатный сотрудник — видимо, даже такие люди делают погоду в украинском офисе, — констатировал российский парламентарий.

Ранее Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнёрами разработал планы на случай военного конфликта с Россией. Он отметил, что на Украине теперь готовы и к широкомасштабной оборонительной операции, и к контрнаступлению.