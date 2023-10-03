В России нашли объяснение появлению бракованных снарядов у ВСУ Военэксперт Литовкин назвал поставляемые Украине боеприпасы «рухлядью»

Фото: marine_corps/Flickr.com/Global Look Press

На Украине участились случаи, когда поставленные для ВСУ артиллерийские снаряды иностранного производства не срабатывают или, наоборот, разрывают гаубицы, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, это может происходить из-за того, что боеприпасы бракованные или просто старые, и поставщики избавляются от этой «рухляди».

Ранее в СМИ появились сообщения о жалобах украинских военных на снаряды из Пакистана, которые либо разрывают гаубицы М777, либо не срабатывают в 80% случаев.

Снаряды разрывают гаубицы, потому что они бракованные, это очевидно. <...> Никто не посылает на Украину самое передовое вооружение, самые свежие снаряды. Избавляются от всякой рухляди. Надеяться на то, что им будут поставлять все самое новое и свежее, наивно со стороны Украины, — высказал мнение эксперт.

Он также предположил, что снаряды из Пакистана могут иметь привлекательность для Украины из-за более выгодных цен по сравнению с боеприпасами европейского производства. Кроме того, полковник не исключил, что страны Евросоюза уже успели опустошить для ВСУ все свои склады со старыми вооружениями и боеприпасами.

Между тем Минобороны ФРГ отчиталось, что за неделю с 25 сентября по 1 октября Германия передала Украине 35 тысяч 40-мм снарядов и 25 многоцелевых транспортных средств. Также в списке значатся 99 спутниковых терминалов SATCOM, 20 тысяч пар очков для стрельбы и 239 криптофонов — телефонов с повышенной безопасностью передачи данных.