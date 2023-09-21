В России напомнили о серьезном аргументе в случае угрозы ее безопасности Политолог Михайлов: в случае угрозы безопасности РФ она нанесет тактический удар

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Очередные учения НАТО Steadfast Defender, запланированные на весну 2024 года с охватом «сразу нескольких европейских стран» у границ с Россией, станут демонстрацией мощи Альянса и попыткой давления на нашу страну, рассказал в беседе с «360» военный эксперт, политолог Евгений Михайлов. По его словам, руководство Североатлантического блока пытается показать готовность к прямому столкновению. И если это произойдет, у России найдется ответ.

Эти учения покажут якобы силу и мощь НАТО России и ее союзникам. Но опять же стоит учитывать, что и РФ прекрасно понимает — совокупная мощь альянса, если объединить все усилия, достаточно огромна. И в данном случае Москва всегда говорила, что в случае угрозы существованию Российской Федерации она нанесет тактический удар, — подчеркнул эксперт.

Он указал, что учения НАТО становятся более агрессивными и провокационными, а Steadfast Defender станут самыми крупными маневрами блока со времен окончания холодной войны. По мнению Михайлова, их проведением Запад попытается показать России, что «нужно уступать».

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр анонсировал проведение в 2024 году крупнейших со времен холодной войны учений Альянса. По его словам, маневры пройдут в Германии, Польше и странах Балтии.