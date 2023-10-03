В России может появиться новый прямой рейс в Африку «Известия»: Россия начала переговоры с Анголой об открытии прямого авиарейса

В настоящее время Россия ведет переговоры с руководством Анголы об открытии прямого авиарейса между двумя странами, сообщил «Известиям» посол РФ в африканском государстве Владимир Тарасов. Он также отметил, что республика ввела безвизовый режим для российских туристов.

У меня был разговор с руководством ангольской авиакомпании TAAG и Росавиацией. У них есть взаимопонимание, я им предложил провести встречу и просчитать экономику, — сказал дипломат.

В МИД РФ изданию в свою очередь пояснили, что Москва ведет постоянную работу с государствами Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки по отмене визовых ограничений и упрощении поездок.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. По его словам, российская сторона активно работает по вопросу расширения числа стран с безвизовым режимом для россиян.

В свою очередь вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил о том, что новое правительство намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян в стране с 30 до 90 дней. По его словам, посещающие Таиланд в зимний период россияне хотели бы оставаться там дольше, но не могут это сделать из-за имеющихся ограничений. Также премьер пообещал облегчить визовый режим и для других стран.