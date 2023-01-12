В России из-за санкций «застряла» индийская подводная лодка The Times of India: антироссийские санкции осложнили возвращение в Индию подлодки после ремонта в РФ

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Индийская подводная лодка Sindhuratna

Индийская подводная лодка Sindhuratna, прошедшая ремонт и модернизацию в Северодвинске, не может покинуть Россию из-за санкций, сообщает газета The Times of India. Отмечается, что по новым условиям, погрузка субмарины на транспортный корабль должна состояться в феврале в Норвегии.

Антироссийские санкции создали некоторые проблемы для возвращения субмарины в Индию. Первоначально планировалось, что в октябре 2022 года Sindhuratna будет доставлена на коммерческом корабле-доке прямо из Северодвинска, где она завершила модернизацию. Однако владельцы судна изменили условия фрахта, — сообщает издание.

По версии газеты, из Новрегии доставка Sindhuratna к месту ее базирования в Мумбаи займет 35 дней.

Ранее сообщалось, что руководство НАТО встревожило пребывание в арктических водах российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород». В Альянсе выразили опасения, что она отправлена туда с целью проведения испытаний ядерной ракеты «Посейдон», которая может преодолеть расстояние в 10 тысяч километров под водой и известна как «Оружие Апокалипсиса».