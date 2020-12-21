В России британский штамм коронавируса назвали «неуникальным»

Коронавирус продолжает мутировать, при этом его патогенность серьёзно не меняется. Об этом заявил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ из Новосибирска Александр Шестопалов.
Вирус мутирует всегда, с высокой скоростью. Сейчас выявлен вариант британский, до этого выявлялся датский. Однако в целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1–3% в зависимости от того, кто как считает, — цитирует Шестопалова «Интерфакс-Сибирь».
Специалист считает, что говорить о скором доминировании британского штамма COVID-19, который имеет 23 отличия, преждевременно. Однако его изучение следует продолжать, подчеркнул Шестопалов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что возникновение в Соединённом Королевстве нового штамма COVID-19 объясняется естественной мутацией коронавируса. Об этом заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По её словам, судя по научному описанию нового штамма, вирус эволюционировал внутри одного хозяина в течение длительного времени.