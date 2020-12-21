В России британский штамм коронавируса назвали «неуникальным»

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Нападение на «зелёную зону» на территории столицы Ирака, города Багдад, совершили ополченцы, поддерживаемые иранской стороной. Они атаковали как правительственные, так и иностранные объекты. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео.

Нападение на «зелёную зону» произошло в воскресенье, 20 декабря. Снаряды, пущенные злоумышленниками, упали на территории жилого комплекса. В результате атаки никто не погиб, однако от удара повреждения получили машины и...