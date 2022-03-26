В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с пожарами в зоне ЧАЭС

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и ведёт мониторинг радиационной обстановки в России. Она остаётся стабильной, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведётся мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях. <…> Радиационная обстановка в РФ остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора​, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Накануне омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что в зоне отчуждения зафиксированы более трёх десятков пожаров. В общей сложности горят свыше 10 тысяч гектаров леса. Это вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха. Она призвала МАГАТЭ направить к ЧАЭС специалистов для борьбы с огнём.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская сторона смогла договориться с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на ЧАЭС. Она добавила, что Москва и впредь будет прилагать все усилия для безопасности данного объекта.