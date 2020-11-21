В Роспотребнадзоре оценили заявление ВОЗ о третьей волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/f926df36-2cbf-11eb-a99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель руководителя ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и академик РАН Вадим Покровский прокомментировал заявление ВОЗ о третьей волне коронавируса в Европе.

По словам эксперта, в эпидемиологии не существует терминов «подъём» или «волна». Он отметил, что можно говорить только о росте числа случаев заражения коронавирусом.

Это вполне возможно. Но есть факторы, которые препятствуют такому развитию событий, — сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» представитель ведомства, отметив, что в Европе знают о мерах по предупреждению распространения инфекции.

Покровский также заявил, что все усилия, которые сейчас принимаются, будут в какой-либо форме сохраняться до весны. При этом он добавил, что постоянно растёт число людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Они вряд ли будут заражаться ею повторно.

Специалист выразил мнение, что подъём заболеваемости коронавирусом будет как осенью, так и весной, а также частично зимой, потому что в это время года люди больше времени проводят в помещениях. Однако вопрос, по мнению Покровского, заключается в том, насколько велик будет этот подъём. Вероятно, считает академик, его можно будет сопоставить с уровнем заболеваемости другими ОРВИ.

Представитель Роспотребнадзора выразил надежду, что в следующем году большая часть людей получит вакцину и мир забудет о коронавирусе.

Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что в начале нового года Европу ожидает третья волна коронавируса. По его мнению, европейские власти летом упустили возможность построить необходимую инфраструктуру. В результате им удалось взять под контроль первую волну, но они не сумели предотвратить вторую. Он пояснил, что сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача «снова взять вирус под контроль», не прибегая при этом к локдауну, за который приходится платить «высокую цену».

Набарро также оценил обстановку в странах Восточной Азии, где, по его мнению, ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за «очень чёткой коммуникации» между властями и населением. Здесь число случаев заражения удалось снизить благодаря сильной реакции людей и до сих пор не ослабевающим мерам.

Также о третьей волне коронавируса сообщили власти Южной Кореи. Как заявил представитель Министерства здравоохранения Юн Тэ Хо, в Сеуле в настоящее время фиксируется подъём заболеваемости, который можно сравнить с тем, что был в феврале — марте и августе. В связи с этим органы здравоохранения намерены в ближайшее время опубликовать рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования, чтобы муниципальные власти могли повысить эффективность борьбы с пандемией, писал NEWS.ru.