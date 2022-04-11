В Росавиации заявили, что санкции ЕС не повлияют на безопасность перевозок

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Днепропетровской области истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, сообщил на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что в ходе спецоперации также был уничтожен базовый лагерь «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Донецкой области и ликвидированы две ротные группы украинской бригады и теробороны.

Российскими средствами ПВО в районе населённого пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил, — сообщил он. Он подчеркнул, что базовый лагерь террористов из «Правого сектора»...