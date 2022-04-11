В Росавиации заявили, что санкции ЕС не повлияют на безопасность перевозок
В Росавиации заявили, что санкции ЕС направлены на усиление авиационной блокады России
Захар Чайченко
Захар Чайченко
20:42, 11 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Росавиации заявили, что санкции ЕС, предусматривающие включение 21 российской авиакомпании в чёрный список, не отразятся на безопасности авиаперевозок. Представители пресс-службы ведомства отметили, что новые ограничения свидетельствуют о «недружественной политике» Европы. Она направлена на то, чтобы усилить «авиационную блокаду» России, говорится в письме, опубликованном на сайте ведомства.
Данное решение ЕС свидетельствует о продолжении проводимой политики односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции и двухсторонних договорённостей, и лишь подтверждает дальнейшее стремление Европы усиливать «авиационную блокаду» Российской Федерации, — отмечается в письме.
В пресс-службе Росавиации также подчеркнули, что введение запрета на проведение техобслуживания самолётов российских авиаперевозчиков — безосновательное решение. Таким образом в ЕС проводят «политику дискриминации», нарушая положения международного авиационного права.
Решение о внесении ряда российских авиакомпаний в так называемый чёрный список ЕС свидетельствует о проводимой политике дискриминации и нарушении положений международного авиационного права, что приведёт к ответным мерам со стороны авиационных властей Российской Федерации по отношению к авиапредприятиям государств — членов ЕС, — говорится в сообщении.
Ранее Еврокомиссия включила 21 авиакомпанию России в чёрный список из соображений авиационной безопасности. В частности, в этот перечень попали «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и Utair. Данное решение принято из-за того, что Федеральное агентство воздушного транспорта России (ФАВТ) «нарушило международные стандарты».