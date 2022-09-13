В «Росатоме» назвали сроки запуска энергоблоков АЭС «Пакш» Директор проекта Мертен: два новых энергоблока АЭС «Пакш» запустят в 2030 году

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Два новых энергоблока венгерской АЭС «Пакш» предполагается звпустить в 2030 году. Об этом сообщил РИА Новости директор проекта по сооружению АЭС, вице-президент входящего в «Росатом» АО «АСЭ» Александр Мертен. Он также отметил, что строительство начнется уже этой осенью.

Мы ожидаем, что осенью 2023 года можем начать заливку первого бетона, а станция начнет работать в 2030 году, — сказал Мертен.

В конце августе управление по атомной энергии Венгрии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков атомной элетростанции «Пакш-2», пятого корпуса реактора АЭС, а также шесть разрешений на возведение «ядерного острова».

Весной этого года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что запланированные инвестиции в строительство второй очереди АЭС «Пакш» могут быть осуществлены согласно планам России. По его словам, руководство Росатома заверило Венгрию в том, что оно и впредь сможет реализовывать инвестиции в проект «Пакш» с технологической точки зрения.

Директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов рассказал, что в рамках проекта на станции планируется установить два реактора ВВЭР-1200 с выходом электроэнергии в 1,2 гигаватта каждый. По его словам, работы по строительству будут завершены в течение пяти-шести лет.