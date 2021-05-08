В родном городе Сталина потребовали восстановить ему памятник и связи с РФ

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Жители и неправительственные организации грузинского Гори провели акцию протеста с требованием улучшить отношения с Россией и восстановить разрушенный памятник Иосифу Сталину, сообщают телекомпании республики.

По информации «Рустави 2», горожане собрались перед домом-музеем Сталина. Некоторые из них взяли с собой портреты вождя, а на их футболках и медицинских масках были надписи «СССР».

Участники акции отметили, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — заслуга Сталина.

Сталин был богом коммунистов. Это праздник мирового масштаба, и сегодня мы вновь требуем вернуть памятник вождю. Кроме того, нас приглашают в такую организацию, как НАТО, которая является завоевателем, и нам это не нужно... СССР был раем, который создал Сталин, в то время арестовывали людей за безделье, а все потому, что всегда были рабочие места, — заявил один из организаторов мероприятия.

Ранее сообщалось, что первый камень в здание будущего «Сталин-центра» будет заложен в городе Боре Нижегородской области 8 мая. Это будет музей, посвящённый деятельности советского генералиссимуса.

Строительство «Сталин-центра» впервые было анонсировано в июне 2020 года. Идеологом проекта стал местный предприниматель Алексей Зоров, который является секретарём Борского местного отделения КПРФ.